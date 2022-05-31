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سمية الخشاب تكشف سبب طلاقها 5 مرات

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سمية الخشاب
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الثلاثاء، 31-05-2022 10:59 ص

تحدثت الفنانة سمية الخشاب، عن أسباب طلاقها من أزواجها الخمسة.

وقالت سمية عن زواجها الأول، إنها كانت في عمر الـ24، حيث تزوجت شابا من خارج الوسط الفني، لم تجمعهما قصة حب، لكنها تزوجته لأن أهلها أرادوا ذلك حسب وصفها، وانفصلا لأن الزوج لم يكن راضيا عن خطواتها الفنية.
أما الزيجة الثانية لسمية الخشاب، فكانت من رجل أعمال عربي، تزوجته في سرية تامة، لكنها بعد ذلك أوضحت أن أهل الطرفين كانوا على علم بكل شيء، معللة عدم إفصاحها عن الأمر بأن رجل الأعمال لا يحب الشهرة والأضواء، وصرحت بأن سبب الانفصال هو رغبة الزوج في أن تعتزل سمية الفن.
ولم تخفي سمية الخشاب عن جمهورها أمر زواجها من طيار، وتحدثت عن حبها الشديد له، لكن لم يستمر الزواج طويلا، وتدور الشائعات عن أن سبب الانفصال هو رغبة الطيار في عدم الإنجاب.
وتحدثت الخشاب عن سبب طلاقها من أحمد سعد قائلة إنه رفض سفرها للخارج، موضحة أنها كانت تستعد لجولة فنية بعد نجاح أغنيتها الأخيرة “بتستقوي” لكن زوجها رفض، متحدياً إياها بقوله “وريني هتطلعي الطيارة إزاي” ولم يكن هذا السبب الوحيد كما أوضحت سمية الخشاب، بل أكدت أن زوجها كان يغير من علاقتها بوالدتها، رغم أنها تركت كل شيء من أجل العيش بجواره، لكنه شخص يعتبر السيدة “جارية”.
 

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