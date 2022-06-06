الإثنين 06 يونيو 2022
توقيت مصر 10:51 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المشهد الذي جعل محمود عبدالعزيز يرفض بطولة فيلم «معالي الوزير»

المطرب عمرو سليمان يعلن إصابته بسرطان في القلب : سامحوني.. النهاية قريبة

ياسمين عبدالعزيز تدخل المستشفى وتلغي متابعة زوجها.. هل انفصلا؟

رهف القحطاني: ليه تقطع مصدر رزقي ومن ترك هذه الرسالة على باب شقتي؟

ضربوه حتى سقط.. وفاة لاعب كرة قدم عراقي شهير بطريقة بشعة

صفقة انتقال مجانية.. «ميرور» تفجر مفاجأة عن وعد قدمه صلاح لنادٍ عريق

فيديو يحبس الأنفاس.. سقوط مواطن عماني في نهر بتركيا وعدم العثور عليه

المحكمة الرياضية تصدر حكمها بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال

مصرع رئيس محكمة وإصابة 10 آخرين في حادث مروع

بيان من أرامكو بشأن خلافهم مع ورثة «القرفني»

ADS
 

ياسمين عبدالعزيز تدخل المستشفى وتلغي متابعة زوجها.. هل انفصلا؟

Capture
ياسمين عبدالعزيز
Native
Teads
الإثنين، 06-06-2022 08:58 ص

ترددت أنباء عن انفصال ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، بشكل مفاجئ على إثر خلافات كبيرة بينهما.
وما أثار الجدل هو إلغاء متابعة زوجها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».
وجاء ذلك بعد تعرض  ياسمين  عبد العزيز لأزمتها الصحية الاخيرة ، لكن على الجانب الآخر مازال العوضي متابعًا لها ويحتفظ الثنائي بصورهما.
ووصلت النجمة ياسمين عبد العزيز مساء أمس برفقة  زوجها أحمد العوضي ، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من سويسرا بعد إجرائها جراحة خامسة .
وتعد هذه العملية الخامسة لها بعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة في نهاية العام الماضي وهو ما تسبب في إجرائها لاربع عمليات.
وسافرت ياسمين عبد العزيز خلال اليومين الماضيين إلى سويسرا حيث أجرت العملية الخامسة لها ، والتي أجراها لها الطبيب المعالج لها بسويسرا .
 

إقرأ ايضا

80-000054-3188a467-1757-4025-b574-72f1bf6c93ed-16x9-600x338_700x400

المشهد الذي جعل محمود عبدالعزيز يرفض بطولة فيلم «معالي الوزير»

86807_W

المطرب عمرو سليمان يعلن إصابته بسرطان في القلب : سامحوني.. النهاية قريبة

rahaf-qahtani

رهف القحطاني: ليه تقطع مصدر رزقي ومن ترك هذه الرسالة على باب شقتي؟

أخبار متعلقة

Capture

حنان ترك تخرج عن صمتها في بث مباشر وتكشف مفاجآت

20170502_144931_0855

سمية الخشاب تكشف سبب طلاقها 5 مرات

18-05-22-414534534

بعد النقاب.. فنانة سعودية تخلع الحجاب في بث مباشر

elaosboa27501

وفاء عامر: «جوزي لا يمكن يتجوز عليّ ولو عملها ابقى أنا السبب»

5666651_1652678759

والدة ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار بجمالها

20210523112031572

أمينة خليل لـ حورية فرغلي: انتي مش بنت خالتي وربنا يشفيكي