ياسمين عبدالعزيز تدخل المستشفى وتلغي متابعة زوجها.. هل انفصلا؟

الإثنين، 06-06-2022
08:58 ص
ترددت
أنباء عن انفصال
ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، بشكل مفاجئ على إثر
خلافات كبيرة بينهما.
وما
أثار الجدل هو إلغاء متابعة زوجها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات
القصيرة «إنستجرام».
وجاء
ذلك بعد تعرض ياسمين عبد العزيز لأزمتها الصحية الاخيرة ، لكن على الجانب
الآخر مازال العوضي متابعًا لها ويحتفظ الثنائي بصورهما.
ووصلت
النجمة ياسمين عبد العزيز مساء أمس برفقة زوجها
أحمد العوضي ، إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من سويسرا بعد إجرائها جراحة خامسة .
وتعد
هذه العملية الخامسة لها بعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة في نهاية العام الماضي وهو ما
تسبب في إجرائها لاربع عمليات.
وسافرت
ياسمين عبد العزيز خلال اليومين الماضيين إلى سويسرا حيث أجرت العملية الخامسة لها
، والتي أجراها لها الطبيب المعالج لها بسويسرا .