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فنانة شهيرة: أتلقى عروض قصور ويخوت وشيكات مفتوحة للزواج بسبب جسمي

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الإثنين، 13-09-2021 11:15 ص


ردت الفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب، على منتقدي شكل جسدها، الذي سبق وأن تعرضت بسببه لانتقادات لاذعة، وقالت إنها معجبة بجمالها، وإنها تلقت عروض زواج كثيرة من شخصيات خليجية وعربية وأجنبية بمهور باهظة جدا.
وقالت مروة في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، ردّا على إحدى المتابِعات التي سألتها ”إن كانت راضية عن شكل جسدها“ إن مئات عروض الزواج تُقدَّم لها بشكل يومي من قبل شخصيات من جنسيات مختلفة، إلا أنها لا ترضى الارتباط بشخص يختارها بناء على شكلها.
وأضافت أنها تلقت عروض زواج بأرقام مهور خيالية من قبل الشخصيات المغرمة بشكلها، فضلا عن عروض قصور ويخوت وشيكات مفتوحة وهدايا يرغبون بإيصالها إليها إعجابا بها، إلا أنها ترفض استلام أي هدية وأنها لو قبلت بتلك الهدايا لأصبحت من الأثرياء.
وأوضحت الفنانة أنها ترفض عقود الزواج هذه كونها ”إنسانة عاطفية تبحث عن حب وليست سلعة لعقد صفقة“، ومن المهم أن ترتبط بشخص يحب شخصيتها وأخلاقها وخصالها الجميلة وليس مظهرها الخارجي فقط.




 

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