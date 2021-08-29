ابن غادة عادل يثير الجدل في أحدث ظهور له.. شاهد كيف أصبح!

الأحد، 29-08-2021
01:16 ص
أطل الشاب عبد الله الهواري، ابن
الفنانة غادة عادل
من
طليقها المخرج المصري مجدي الهواري، وفاجأ الجمهور بالتغيير الكبير في شكله، إذ فقد
الكثير من الوزن، ووثق الأمر على صفحته الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، فنشر صوراً
أظهرت نحافته وتغير ملامحه، وعلق: "شكراً لجميع الناس اللي دعموني في مشواري الطويل
في التخسيس، أنا تعبت جدا والله ومسكت نفسي من كا حاجة بحبها بس ربنا أكرمني والحمدالله
وصلت لمستوى كويس".
وأضاف :"أنا قرأت كلام جميل أوي فرحني أوي وشجعني إني
أكمل لآخر الريق، وطبعاً قرأت كلام مش كويس بس مقدرش أرد عشان أبويا وأمي علموني إني
لا أرد على الإهانة بإهانة، شكراً لكم جميعاً وأنا الحمدالله صبري طويل".