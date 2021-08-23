معز مسعود يتوعد طارق الشناوي بعد تعديه على حلا شيحة بتصريحاته

الإثنين، 23-08-2021
09:27 ص
أثارت تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي التي أطلقها على الداعية معز مسعود
وزوجته الفنانة حلا شيحة
، مساء أمس، خلال استضافته في برنامج “نص الكلام” غضبه الشديد، بعدما قال إن تركيبة حلا شيحة
بها شيء خاطئ وهو ما ظهر بالتناقضات التي ظهرت بشخصيتها خلال الفترة الأخيرة.
وقال “الشناوي” أن حلا لم يكن لديها قدر من الانضباط الكافي بعد عودتها من كندا، منوهًا إلى أن معز مسعود
استغل التناقض بشخصية حلا واتخذها كتربة صالحة لتحقيق أهدافه.
ورد معز مسعود
، برسالة عنيفة على الناقد طارق الشناوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجائت نص الرسالة كالأتي :”طارق الشناوي، تعمّدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة وتعدّيت على حياتي الشخصية وأسأتَ إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا انا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها وردعاً لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية”