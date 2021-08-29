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بعد أن نعته.. شقيق بدرية طلبة يظهر ويفضح ما فعلته وتمرد ابنته بسببها

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بدرية طلبة
Native
الأحد، 29-08-2021 01:12 ص

أثار شقيق الفنانة بدرية طلبة، وليد طلبة، الجدل بين المتابعين باتهامها بتزييف موته في عقد قران إبنته، مطالبة الجمهور بالدعاء له بينما هو على قيد الحياة.
وكتب وليد بصفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً: "يا جماعة الفنانة بدرية اللي كانت المفروض اختي منزلة نعي عني اني اتوفيت والمفروض اللي ف النص دي كانت بنتي، وعشان رفضت اروح كتب كتابها النهاردة طلعو عليا إشاعة الموت بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، انتو كلكم ميتين بالنسبالي من سنتين لما سبتو البيت ونزلتو الساعة ٢ بالليل".
وتابع: "جاين دلوقتي تحتاجولي ف كتب الكتاب انا يا جماعة ماليش عيال وعيال مين اللي يعلقو ع إشاعة ع ابوهم انه مات والله يرحمه وانا ع وش الدنيا عيال مين اللي أروحلهم تانى انا خلاص ماليش ولا عيال ولا أهل وأخوات، وانتي ي فنانة بدرية ميتة بالنسبالي من زمان وانشاء الله اللي قولتيه عليا بالكدب هيتقال ع جوزك يوم فرح بنتك بالصدق انشاء الله".
وختم طلبة: "وانتظروا مني احلي مفاجآت ليكم ياللي المفروض كلكم اخواتي ومن بطن واحدة انتظروا مني احلي مفاجآت للكل وانتو اللى بداتو الحرب معايا، بالله عليكم يا جماعة انا عاوز البوست ده يتشير كتير عشان اثبت كذب الفنانة وانا هطلع لايف كمان شويه بصوتي عشان تتاكدو اني مش بكدب وهطلع معايا مفاجآت هتعجبكم اوي".
 

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