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بعد معز مسعود.. مقرئ قرآن شهير يتقدم للزواج من فنانة شهيرة والمهر مفاجأة

مقرئ2
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Native
الأحد، 05-09-2021 12:25 م
على غرار ما حدث من جدل في مصر، عقب إعلان الداعية الإسلامي معز مسعود زواجه من الفنانة حلا شيحة وقبلها الفنانة شيري عادل، أثيرت حالة من الجدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان المقرئ المغربي الشهير معاد آيت العين، تقدمه لخطبة المغنية المثيرة للجدل " إلي“ ابنة الفنان الشعبي المغربي "عبد العزيز الستاتي”.
وقد جاء تقدم المقرئ لخطبة إلهام بشكل علني بواسطة منشور عبر صفحته على موقع التواصل "فيسبوك"، كتب فيها :" الفقيه شخصيا معاذ يطلب منك يا عمي الستاتي يد بنتك لالة العيالات لالة إلهام “، ليكمل قائلا بعدها بتغريدة مفادها  “المهر ديالها هو نحفظها كتاب الله”.
هذه المنشورات أثارت ضجة في الفضاء الافتراضي بين المتابعين، وتباينت ردة فعل الجمهور بين مؤيد للخطوة و بين مشكك في نية المقرئ.
كما نشر المقرىء المغربي “معاد آيت العين”، مقطع فيديو جديد على حسابه الرسمي بتطبيق الإنستجرام، وجه من خلاله رسالة جديدة للفنان الشعبي “عبد العزيز الستاتي”.
وقال المقرىء معاد :” رسالة لعمي الستاتي الله يجازيك بخير، الله يعطيك شي فيزا وباسبور للجنة مكاشية 5 نجوم مليكاليزيا ايلا مارضى على بنتك راها محتاجة للرضا ديالك وحفظ ليا الأمانة ديالي الله يجازيك بخير ، الله يحفظك”.
من جهة أخرى، توعد “الفقيه” مغنيي الراب وحذرهم من الإساءة إلى “إيلا” عبر أغانيهم، والتي أصبحت خطاً أحمراً، على حد قوله، وذلك من خلال خاصية الستوري على حسابه الإنستغرامي.
وفي أول رد فعل لها، أقدمت مغنية الراب “إيلي” على إبداء إعجابها بصورة المقرئ المغربي المثير للجدل “معاد آيت العين”، على حسابه الرسمي بتطبيق الإنستغرام، وذلك بعدما قام هذا الأخير بطلب يدها من والدها، المغني الشعبي “عبد العزيز الستاتي”.

ومباشرة بعد ذلك، نشر المقرئ المثير للجدل، أو كما يلقبه متابعوه “الفقيه”، صورة من حسابه على الإنستغرام، أرفقها بتعليق رد من خلاله على رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أكدوا بأن “إيلي” تجاهلته.
وكتب معاد : “بخصوص الناس لي كيقولو إلي خلات ليا vu هاهي دارت ليا قليب حلووو من عندها من أعماق القلب.
وبالرغم من إقدامها على إبداء إعجابها بصورة “الفقيه”، إلا أن ابنة المغني الشعبي لم تقم بمتابعة حسابه.
 

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