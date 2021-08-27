هل تقصد سمية الخشاب؟.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل: مصممة تتهزأ

الجمعة، 27-08-2021
01:01 م
أثارت مصممة الأزياء علياء بسيوني - زوجة الفنان أحمد سعد
– الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع
التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ونشرت علياء بسيوني - زوجة أحمد سعد - صورة من صفحة تنتحل
شخصيتها على فيسبوك، وطالبت أصدقائها بعمل حظر للصفحة، كاشفة أن من دشن الصفحة هي سيدة،
ولكن لم تفصح عن اسمها، واكتفت بكتابة تعليق: «مصممة تتهزأ please report»، مشيرة بأيقونة الضحك في المنشور، لتثير الجدل حول هذه الشخصية التي
تنتحل شخصيتها.
واحتفل المطرب أحمد سعد بعقد قرانه مساء السبت على عارضة
الأزياء علياء بسيوني داخل أحد الأماكن الكبرى بالقاهرة، واقتصر حفل الزفاف على أصدقائه
وأقاربه فقط بحضور شقيقه النجم عمرو سعد ووالدتهما.
وكان الفنان أحمد سعد انفصل عن خطيبته علياء بسيوني بعد أقل
من عام من الخطوبة، ليعلن للجمهور مفاجأة رجوعهما مجدداً وعقد قرانهما.
وشاركت النجمة سمية الخشاب
متابعيها صورة غامضة على موقع
التواصل الاجتماعي "انستجرام" عقب إعلان طليقها الفنان أحمد سعد زواجه مساء
السبت.
ومع إعلان أحمد سعد زواجه من علياء بسيوني، جاء رد فعل سمية
الخشاب غريبًا للغاية، حيث نشرت صورة لها بإشارة فُهم منها الجمهور التقليل من قدرات
أحمد سعد كزوج.