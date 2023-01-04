الأربعاء 04 يناير 2023
توقيت مصر 10:34 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إلهام شاهين تعلن موافقتها على الزواج من رجل غير مسلم (فيديو)

عقوبة تصل للإعدام.. ضبط بلوجر شهيرة داخل شقة بالتجمع الخامس

بنسبة 100%.. سيف زاهر يفجر مفاجأة عن كولر وكهربا

تعرضت للتنمر بعد أول ظهور لها.. رامي رضوان: بنتي زي القمر

شاهد رد فعل رونالدو عندما فاجأه أحد حضور مؤتمر نادي النصر بكلمة «si»

بعد التحقيق معهما في لبنان.. إخلاء سبيل شيرين وحسام حبيب

بالفيديو.. عبدالله رشدي يرد على مدير المستشفى بشأن وفاة زوجته

مشهد مرعب بالسعودية.. صاعقة رعدية تضرب شاحنة وتحرقها بالكامل

تنفيذ وصية «بيليه» بدفنه في الطابق التاسع.. لماذا؟

مدير المستشفى يكشف ما حدث لزوجة عبدالله رشدي قبل وفاتها

ADS
 

عقوبة تصل للإعدام.. ضبط بلوجر شهيرة داخل شقة بالتجمع الخامس

Capture
بلوجر
Native
Teads
الأربعاء، 04-01-2023 09:53 ص

 

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل ملابس وبرفقته إحدى الفتيات بلوجر على تطبيق تيك توك بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزتهما 2 كيلو حشيش و500 جرام هيروين.

 

العقوبة قانونا

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021 عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.

 

وجاء نصها كالتالى :-

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

إقرأ ايضا

20201124232124005

إلهام شاهين تعلن موافقتها على الزواج من رجل غير مسلم (فيديو)

986455_0

تعرضت للتنمر بعد أول ظهور لها.. رامي رضوان: بنتي زي القمر

Capture

بعد التحقيق معهما في لبنان.. إخلاء سبيل شيرين وحسام حبيب

أخبار متعلقة

2022_12_30_21_38_38_358

صورة الإرهابي قائد هجوم كمين الإسماعيلية بعد مقتله

Capture

أول فيديو من هجوم كمين الإسماعيلية ومطاردة الإرهابيين والقضاء عليهم

4

بالصور.. هجوم إرهابي على كمين بالإسماعيلية وسقوط شهيدين

Capture

بعد ضبطه.. التحقيقات تفجر مفاجأة عن فيديو المبالغ المالية الضخمة

b8456fd0-befunky-collage-2022-08-17t144104.904

بين طيات ملابسها.. مسؤول تفتيش منة شلبي يكشف أين كانت تخبئ المخدرات

2022_12_16_14_4_34_413

أول صور لقاتل سيدة بورسعيد بعدما ضبطته مع ابنتها داخل الشقة