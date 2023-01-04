عقوبة تصل للإعدام.. ضبط بلوجر شهيرة داخل شقة بالتجمع الخامس





تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل ملابس وبرفقته إحدى الفتيات بلوجر على تطبيق تيك توك بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزتهما 2 كيلو حشيش و500 جرام هيروين.

العقوبة قانونا

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021 عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.

وجاء نصها كالتالى :-

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.