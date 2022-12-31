السبت 31 ديسمبر 2022
توقيت مصر 13:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. عمر كمال يقطع الغناء ويدخل في نوبة بكاء بشكل مفاجئ على الهواء

السعودية ترفع سعر الديزل 19%.. وتوقعات برفع سعر البنزين في مصر خلال أيام

فيديو رائع للشيف بورك و «الشيف الصغير» يعدان «سيخ كفتة»

لقاء الخميسي: النقاب «بدعة».. والجمهور يرد: وانتي مالك؟

فنانة شهير تعلن طلاقها رسميًا بعد إدانة زوجها بالزنا من صديقتها

حكم قضائي يلزم البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لـ حبيب العادلي

مفاجأة بشأن سبب انفصال عروس الفضة عن خطيبته

صورة الإرهابي قائد هجوم كمين الإسماعيلية بعد مقتله

أول فيديو من هجوم كمين الإسماعيلية ومطاردة الإرهابيين والقضاء عليهم

ماذا قال رونالدو بعد انضمامه رسميًا لنادي النصر السعودي؟

ADS
 

بالصور.. هجوم إرهابي على كمين بالإسماعيلية وسقوط شهيدين

4
شهيد
Native
Teads
السبت، 31-12-2022 09:36 ص

نجحت قوات الأمن بمحافظة الاسماعيلية، في التصدي لمحاولة  مجهولون الهجوم الإرهابي علي كمين الاسماعيلية  شرطي ثابت لتأمين المنطقة، وتصفية أحدهم.
وأدى الهجوم الإرهابي إلى اسشتهاد رقيب شرطة ومجند وأصيب 14 آخرون، في اشتباكات بين مسلحين وقوات أمن متمركزة بكمين ثابت بمحيط مسجد الصالحين، في شارع شبين الكوم بالإسماعيلية.
وكشف هيئة الإسعاف بالإسماعيلية، في بيان رسمي، عن تلقيها بلاغا من غرفة عمليات المحافظة بوقوع اشتباكات بين عناصر تكفيرية مع قوات أمن متمركزة بمحيط مسجد الصالحين بشارع شبين الكوم، ووقوع قتلى ومصابين.
وعلى الفور تم الدفع بـ 14 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين استشهاد رقيب شرطة ومجند وإصابة 14 أخرين من قوات الأمن، بالإضافة إلى مقتل مواطن وعنصر تكفيري جراء الاشتباكات.
تم نقل المصابين إلى المجمع الطبي 30 يونيو، وتباشر جهات الرسمية التحقيق في الحادث الأليم.
وحرص  اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية على متابعة الحالة الصحية لمصابي حادث الهجوم الإرهابي علي كمين الاسماعيلية  مسجد الصالحين ، والذي وقع مساء الجمعة، والاطمئنان عليهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية.
واطمئن المحافظ خلال الزيارة على توفير أقصى سبل الرعاية الصحية للمصابين، وأوصى بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم، بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية لكافة الأبطال.

ووجه " بشارة " بسرعة تقديم كافة المساعدات، وتلبية احتياجات أسر الشهداء والمصابين عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وصرف كافة مستحقاتهم المالية بشكل عاجل، بالإضافة لمنحهم إعانة عاجلة.
رافق المحافظ خلال زيارته الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، الدكتور أحمد البرعي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، ومها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية.








 

إقرأ ايضا

Capture

شاهد.. عمر كمال يقطع الغناء ويدخل في نوبة بكاء بشكل مفاجئ على الهواء

Capture

لقاء الخميسي: النقاب «بدعة».. والجمهور يرد: وانتي مالك؟

donia-7

فنانة شهير تعلن طلاقها رسميًا بعد إدانة زوجها بالزنا من صديقتها

أخبار متعلقة

Capture

بعد ضبطه.. التحقيقات تفجر مفاجأة عن فيديو المبالغ المالية الضخمة

2022_12_16_14_4_34_413

أول صور لقاتل سيدة بورسعيد بعدما ضبطته مع ابنتها داخل الشقة

Capture

الشرطة اقتحمت غرفة العمليات.. طبيب كرداسة يطعم الكلاب «أجنة» الإجهاض

Capture

مفاجأة بعد الكشف عن هوية قاتل محامي كرداسة داخل مكتبه بالرصاص