بين طيات ملابسها.. مسؤول تفتيش منة شلبي يكشف أين كانت تخبئ المخدرات

منة شلبي

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استمعت جهات التحقيق في قضية الفنانة منة شلبي إلى أقوال مأمور جمرك ميناء القاهرة الجوي المشرف على تفتيشها .



وقال مأمور جمارك ميناء القاهرة الجوي، ومسؤول تفتيش حقائبها أنه تم العثور على عدد من الأكياس بداخلها قطع صغيرة خضراء اللون، يشتبه أن تكون من مادة الماريجوانا المخدرة والعثور على عدد من السجائر الإلكترونية بداخلها زيت، يشتبه أن يكون من ماده مخدرة بين طيات الملابس الخاصة بالراكبة في الحقائب الخاصة بها.



وأضاف أنه عقب العثور على المواد المخدرة، أخطر مدير الإدارة ليتم تشكيل لجنة وتحرير استمارة جرد، بما تم ضبطه وإخطار مدير الإدارة للتصرف فيه أمرها.



وأشار أنه أثناء قيامه بعمله عثر على 6 أكياس بلاستيك مدون عليها chee سوداء اللون بداخلها نبات اخضر اللون يشتبه أن يكون من نبات الماريجوانا، كما عثر على 2 كيس بلاستيك مدون عليه sherb بداخلهما نبات أخضر، يشتبه أن يكون من نبات الماريجوانا أيضا، وكيس واحد بلاستيك مدون عليه cannabis بداخله نبات أخضر لن يختلف عن البقية في أن يكون لنبات الماريجوانا المخدر، كيس بلاستيك مدون عليه purple punch بداخله بنات اخضر يشتبه أن يكون لنبات الماريجوانا المحدد.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت منة شلبي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معها، حيث أسندت إليها الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.