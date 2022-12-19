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أول صور لقاتل سيدة بورسعيد بعدما ضبطته مع ابنتها داخل الشقة

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الأم والإبنة
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الإثنين، 19-12-2022 09:22 ص

نشر مغردون أول صور للمتهم بقتل سيدة، بمساعدة ابنتها، داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

 

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بحادث مقتل سيدة تبلغ من العمر 42 عامًا، داخل منزلها بحي الفيروز.

كان اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بحادث مقتل سيدة داخل منزلها في حي الفيروز، وباشرت الجهات الرسمية التحقيق في الواقعة للوصول إلى ملابساتها.

وكشف مصدر أمني عن تفاصيل عثور رجال مباحث بورسعيد على "تيشرت" بموقع الحادث تبين أنه لأحد الجيران، فجرى ضبطه.

وأضاف المصدر أنه خلال سؤال ابنة المجني عليها التي تبلغ من العمر 20 عامًا شك الفريق الأمني في حديثها، ومحاولاتها والمتهم الثاني إقناعهم بأن الواقعة سرقة وأن أد اللصوص قتلها، فجرى سؤال المتهمين منفردين وتبين تورطهما في جريمة القتل.

واعترف المتهم خلال سؤاله بارتكاب الجريمة بالمشاركة مع صديقته - ابنة القتيلة - وذلك بعدما دخلت المنزل ووجدتهما بالداخل وحدهما.

وأكد المصدر أنه خلال التحقيقات اعترفت المتهمة وصديقها أنهما أنهيا حياتها، وقالا إنه خلال تنفيذهما الجريمة طلبت المجني عليها منهما الرحمة قائلة: "سيبوني اتشاهد ونطقت بالشهادة 3 مرات، فرد المتهم قائلًا كفاية عليكي كده، وقام بضربها ضربة أودت بحياتها".

واعترفت ابنة المجني عليها أنها صبت المياه الساخنة عليها للتأكد من مصرعها، وحاولا إعداد "شيكارة" لإخفاء الجثة، إلا أن الوقت لم يسعفهما.

ومثلت الابنة المتهمة وصديقها الجريمة في موقع ارتكابها، وأمرت جهات التحقيق بسحب عينة من المتهمة لبيان ما إذا كانت تتعاطى المخدرات من عدمه، كما أمرت بتوقيع كشف العذرية على المتهمة وأيضًا الكشف على منطقة الدبر، وذلك لمعرفة إن كانت هناك علاقة بين الفتاة وجارها من عدمه.



 

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