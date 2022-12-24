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بعد ضبطه.. التحقيقات تفجر مفاجأة عن فيديو المبالغ المالية الضخمة

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بعد ضبطه.. التحقيقات تفجر مفاجأة عن فيديو المبالغ المالية الضخمة

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المضبوطات
Native
Teads
السبت، 24-12-2022 10:29 ص

قررت جهات التحقيق، حبس صاحب فيديو أكوام المال على تيك توك بتهمة استعراض مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم بالنشر، وتبين أنه عامل مقيم بمحافظة الجيزة.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه ارتكب تلك الواقعة في إطار سعيه لتحقيق الشهرة ومكاسب مادية من خلال زيادة نسب المشاهدة بحسابه الشخصي عبر تطبيق تيك توك.

كما أقر باقتباس عدد من مقاطع الفيديو السابق تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية والتي تتناول عرض كميات من العملات المحلية والأجنبية وإعادة بثها مرة أخرى على صفحته الشخصية، عقب إجرائه المونتاج عليها لإظهارها وكأنها خاصة به.
 

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