صورة الإرهابي قائد هجوم كمين الإسماعيلية بعد مقتله

السبت، 31-12-2022
10:27 ص
أفادت
قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بمقتل أحد العناصر التي هاجمت قوات الأمن
في الإسماعيلية.
وكانت
القناة نقلت، أن قوات الأمن تصدت لمحاولة استهداف قوة أمنية أمام مسجد الصالحين في
الإسماعيلية.
وتداول
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة هروب الإرهاب
يين الذين شنوا هجومًا على
كمين الشرطة
وتسببوا في استشهاد عدد من أفراد الشرطة
في كمين قرب قناة السويس في الإسماعيلية.
وتداول
رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو تحت عنوان: "تم تصفية منفذي العمل الإرهاب
ي
بعد محاصرتهم بالقصاصين الإسماعيلية".
ووقعت
اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر إرهاب
ية في مدينة الإسماعيلية قرب قناة السويس، حيث
سقط عدد من الشهداء والمصابين نتيجة الاشتباك.