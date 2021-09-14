الجمعة 17 سبتمبر 2021
توقيت مصر 21:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

مسجد يثير الغضب بسبب رسوم صادمة وقرار عاجل من الأوقاف (صور)

فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة

هل قررت الاعتزال؟.. غادة عبدالرازق تفاجئ الجميع بتصرف صادم

ADS
 

صدمة.. فنانة شهيرة تظهر في حفلة شبه عارية تماما (صور)

Capture
ا
Native
الثلاثاء، 14-09-2021 10:38 ص

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صوراً للممثلة الأميركية ميغان فوكس من إطلالتها في حفل Mtv حيث ظهرت مع حبيبها مغني الراب ماشين غان كيلي وهي شبه عارية تمامًا.
حيث ارتدت ميغان فستان شفاف بلون الجسم ونسقت معه ملابس داخلية فاضحة جدا بلون البيج.
وأثارت إطلالتها جدل واسع بين المتابعين الذين انصدموا من ظهورها بهذا الشكل أمام الجمهور وكأنها لا ترتدي شيئاً.
وليست المرة الأولى التي تظهر فيها ميغان بملابس فاضحة، ففاجأت الجمهور أيضاً بإطلالتها وحبيبها خلال حفل توزيع الجوائز"iHeartRadio" واختارت أن ترتدي زيّاً ورديّاَ ضيقاً يظهر ملامح الجسم، واختار MGK الظهور بأظافر أكريليك طويلة فاجأت عدسات الكاميرات.
وكان قد بدأ الثنائي بالتواعد في ربيع 2020، بالتزامن مع انفصال فوكس رسميًا عن زوجها براين أوستن غرين.
تقدمت النجمة ميغان فوكس رسمياً بطلب الطلاق من زوجها براين أوستن غرين، بعد أن أكدا إنفصالهما في مايو الماضي، بعد 10 سنوات من الزواج وإنجاب 3 أولاد.
وكشفت "ET" أن ميغان قدّمت طلب الطلاق في محكمة لوس أنجلوس أمس، كما طلبت حضانة قانونية وجسدية مشتركة مع براين لأولادهما الثلاثة، بالإضافة إلى معالجة موضوع النفقة الزوجية
إلا أن التناقض الكبير كان بتاريخ الإنفصال، إذ إدّعت ميغان بأن الأنفصال وقع في تشرين نوفمبر عام 2019، أما بريان فأشار إلى أنهما إنفصلا في مارس عام 2020.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتقدم فيها ميغان بطلب الطلاق من براين، إذ كانت قد تقدمت في العام 2015 بطلب الطلاق، ولكنها في مايو التالي كانت قد حملت بطفلها الثالث، ما دفعها إلى إلغاء فكرة الطلاق، مؤكدةً أنها تصالحت مع براين.






 

إقرأ ايضا

Capture

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

أنتحار-الفتاة-1631791585-1

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

image

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

أخبار متعلقة

70289-ابن-غادة-عادل-عبر-انستجرام

ابن غادة عادل يثير الجدل في أحدث ظهور له.. شاهد كيف أصبح!

227156_0

بعد أن نعته.. شقيق بدرية طلبة يظهر ويفضح ما فعلته وتمرد ابنته بسببها

202007240710371037

هل تقصد سمية الخشاب؟.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل: مصممة تتهزأ

1045382849_0_378_1420_1146_1000x541_80_0_0_f5d981ebae9203e94cba276fcf179ef7

بعد الانتهاء من الطبيخ والغسيل.. غادة عبدالرازق بصورة من منزلها دون مكياج

images (1)

معز مسعود يتوعد طارق الشناوي بعد تعديه على حلا شيحة بتصريحاته

Capture

سمية الخشاب تثير الجدل بصورة غريبة ردًا على زواج أحمد سعد