صدمة.. فنانة شهيرة تظهر في حفلة شبه عارية تماما (صور)

الثلاثاء، 14-09-2021
10:38 ص
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صوراً للممثلة الأميركية ميغان
فوكس من إطلالتها في حفل
Mtv حيث ظهرت مع
حبيبها مغني الراب ماشين غان كيلي وهي شبه عارية
تمامًا.
حيث ارتدت ميغان فستان شفاف بلون الجسم ونسقت معه ملابس داخلية فاضحة جدا
بلون البيج.
وأثارت إطلالتها جدل واسع بين المتابعين الذين انصدموا من ظهورها بهذا
الشكل أمام الجمهور وكأنها لا ترتدي شيئاً.
وليست المرة الأولى التي تظهر فيها ميغان بملابس فاضحة، ففاجأت الجمهور
أيضاً بإطلالتها وحبيبها خلال حفل
توزيع الجوائز"iHeartRadio" واختارت أن
ترتدي زيّاً ورديّاَ ضيقاً يظهر ملامح الجسم، واختار MGK الظهور بأظافر أكريليك طويلة فاجأت عدسات الكاميرات.
وكان قد بدأ الثنائي بالتواعد في ربيع 2020، بالتزامن مع انفصال فوكس
رسميًا عن زوجها براين أوستن غرين.
تقدمت النجمة ميغان فوكس رسمياً بطلب الطلاق من زوجها براين أوستن غرين،
بعد أن أكدا إنفصالهما في مايو الماضي، بعد 10 سنوات من الزواج وإنجاب 3 أولاد.
وكشفت "ET" أن ميغان
قدّمت طلب الطلاق في محكمة لوس أنجلوس أمس، كما طلبت حضانة قانونية وجسدية مشتركة
مع براين لأولادهما الثلاثة، بالإضافة إلى معالجة موضوع النفقة الزوجية
إلا أن التناقض الكبير كان بتاريخ الإنفصال، إذ إدّعت ميغان بأن الأنفصال
وقع في تشرين نوفمبر عام 2019، أما بريان فأشار إلى أنهما إنفصلا في مارس عام 2020.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتقدم فيها ميغان بطلب الطلاق من براين، إذ
كانت قد تقدمت في العام 2015 بطلب الطلاق، ولكنها في مايو التالي كانت قد حملت
بطفلها الثالث، ما دفعها إلى إلغاء فكرة الطلاق، مؤكدةً أنها تصالحت مع براين.