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سمية الخشاب تثير الجدل بصورة غريبة ردًا على زواج أحمد سعد

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سمية الخشاب
Native
الأحد، 22-08-2021 03:04 م

أثارت الفنانة سمية الخشاب جدلا كبيرا مساء أمس، بعد نشرها  صورة غامضة على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عقب إعلان الفنان أحمد سعد زواجه مساء أمس السبت، ونالت الصورة انتقادات عديدة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى .
وقامت الفنانة سمية الخشاب بوضع تعليق على الصورة قائلة :" بحبكم جميعا"، مشيرة الى أن وضعية يدها ترمز للقلب.
واحتفل المطرب أحمد سعد بعقد قرانه مساء السبت على عارضة الأزياء علياء بسيوني داخل أحد الأماكن الكبرى بالقاهرة، واقتصر حفل الزفاف على أصدقائه وأقاربه فقط بحضور شقيقه النجم عمرو سعد ووالدتهما.


 

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