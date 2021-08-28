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صافيناز تنشر فيديو "فضيحة" تؤدي حركات مثيرة بالمايوه

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صافيناز
Native
السبت، 28-08-2021 12:25 م

نشرت الراقصة الشهيرة صافيناز، فيديو لها وهي تسبح في البحر مرتدية مايوه، معتبرة أن الفيديو "فضيحة"، في إشارة منها إلى ما تقوم به من حركات والسخرية من نفسها.
وظهرت صافيناز بالمايوه وهي تسبح في البحر بطريقة مضحكة وتقوم بحركات غريبة على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي ما اضحك المتابعين.
وعلقت صافيناز على الفيديو وكتبت : A la fdiha اي ان الفيديو "فضيحة" بالنسبة لها.
يذكر ان صافيناز كانت قد طرحت اغنية صورتها على طريقة الفيديو كليب تحت عنوان Baby واثارت الجدل بحركاتها المثيرة فيه.
 

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