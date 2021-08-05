توفى أثناء ممارسة الرذيلة مع راقصة

الخميس، 05-08-2021
10:13 ص
توفي سائح أجنبي يبلغ من العمر 60 عاما في أحد الفنادق الكبرى
بالقاهرة في ظروف غامضة، حيث تبين أنه قبل وفاة
ه كان برفقة راقصة
قضى معها ليلته داخل
غرفته بالفندق.
واستجوبت قوات الأمن الراقصة
التي كانت برفقة السائح، لمعرفة
ملابسات الواقعة منها، خاصة أنها كانت آخر من رأى السائح قبل وفاة
ه.
وكشفت التحقيقات أن الجثة خالية من أي آثار عنف تشير إلى
وجود شبهة جنائية، وعثر داخل غرفته على منشطات جنسية.
وحسب التحقيقات، فإن السائح مات بعد أن غادرت الراقصة
الغرفة،
وجرى تحديد هويتها من خلال الكاميرات، وباستجوابها على مدار 3 ساعات متصلة، أنكرت وجود
شبهة جنائية في الوفاة
.
وقالت الراقصة
إنه كانت توجد 3 شرائط منشطات جنسية داخل غرفة
السائح، فيما أكدت مصادر أخرى أن المتوفى تناول كمية كبيرة من المنشطات الجنسية أدت
لتدهور حالته الصحية في غضون دقائق، وتعرض لحالة إعياء ظهرت عليه خلال وجوده داخل الغرفة،
واستمرت دقائق، وعندما سقط على الأرض فاقدًا للوعي غادرت الراقصة
الغرفة بعد ما فشلت
في إفاقته.