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مفاجأة صادمة بشأن خطوبة رامي دياب و صافيناز

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السبت، 31-07-2021 07:47 م

نشر الفنان رامي دياب مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور “إنستجرام”، ظهر فيه مع الراقصة الأرمينية صافيناز، ليفجرا مفاجأة بعد انتشار أخبار خطبتهما بعد الفيديو الذي جمعهما أمام حمام السباحة.
وفجر رامي دياب مفاجأة للمتابعين بأنه لم يخطب الراقصة صافيناز، وأكد في الفيديو أن الصور والفيديوهات القصيرة التي نشراها عبر “إنستجرام”، هي من كواليس كليب يجمعهما، وظهرت معه صافيناز في الفيديو تؤكد عدم خطبتها قائلة: «أنا سينجل وفري»، وفي المقابل أكد دياب أنه كان يقصد الكليب حينما قال: «مش نقول مبروك».
يأتي ذلك بعدما نشرت صافيناز مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ظهرت فيه على حمام السباحة، ويقوم رامي دياب بالخروج منه ليقدم لها خاتما، وعلقت قائلة: «Soon hanul mabruk»، لتضج المواقع الإخبارية بأخبار خطبتهما فور نشر الفيديو.
 

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