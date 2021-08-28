قرار رسمي بمنع ارتداء المايوه في الإسكندرية

السبت، 28-08-2021
10:43 ص
أصدر محافظ الإسكندرية قرار
ا بمنع السير في الشوارع
بملابس
السباحة “المايوه
”، محذرا من “إحالة المخالفين للقرار
إلى النيابة العامة”.
وأثار القرار
حالة من الجدل ووصفه بعض مستخدمي مواقع التواصل
الاجتماعي ، بأنه “تضييق على الحريات واعتداء على حقوق المصطافين بالمحافظة” التي تعد
أبرز وجهة صيفية في مصر.
ومن جانبه شدد المستشار الإعلامي لمحافظة الإسكندرية
على
أن “الصورة العامة للتوجيه الصادر تتعلق بالمظهر العام وخدش الحياء. ”
وتابع “نحن نرحب بكل السياح والمصطافين لكن هناك ضوابط للتحرك
في الشوارع
يجب الالتزام بها، فكل شخص حر فيما يرتديه بالشاطئ لكن حينما يخرج للشارع
عليه الالتزام بما لا يضر الآخرين ولا يخدش حياءهم”.
وأوضح أن القرار
ليست له علاقة بالحريات أو تقييدها، وإنما
يرتبط بـ”الآداب والذوق العام والأخلاقيات التي تربى عليها المجتمع المصري.