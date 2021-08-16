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صورة صادمة لـ جوهرة وهي ترقص قبل الشُهرة.. شاهد كيف كان شكلها

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صورة صادمة لـ جوهرة وهي ترقص قبل الشُهرة.. شاهد كيف كان شكلها

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جوهرة
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الإثنين، 16-08-2021 02:24 م

تحظى الراقصة الروسية جوهرة، بشهرة واسعة في مصر والعالم العربي، والتي ظهرت قبل سنوات وحازت إعجاب الملايين، خاصة انها تتمتع بلياقة بدنية عالية في الرقص وجمال ملفت ومميز.
لكن لا يعرف الكثيرين أن جوهرة خضعت للعديد من عمليات التجميل، وهو الأمر الذي صدم البعض عندما شاهدوا صورًا منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لـ جوهرة، قبل الشهرة وإجراء عمليات التجميل.
ومؤخرًا تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لجوهرة وهي ترقص في حفل الفنانة روبي في الساحل الشمالي، وتحديداً على نغمات أغنية "قلبي بلاستيك" كلمات والحان محمد يحيي، توزيع جيزو مكساج، وماستر ماهر صلاح، وتألقت جوهرة في أدائها وأشعلت حماس الجماهير.


 

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