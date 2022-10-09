شيرين تصدم الجميع بحضور وزيرة التضامن: أرفض التبرع للغارمات

الأحد، 09-10-2022
02:25 م
انتقدت الفنانة شيرين
فكرة التبرع للغارمات
اللاتي يقضين
عقوبة الحبس بسبب تعثرهن المالي.
جاء ذلك أثناء وجودها في ندوة للدكتورة نيفين القباج وزيرة
التضامن الاجتماعي ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في
دورته الـ38.
وأكدت الفنانة شيرين
خلال الندوة رفضها فكرة التبرع للغارمات
شكلاً وموضوعا، مشيرة إلى أنها ستتعرض لهجوم وانتقادات كثيرة بسبب رأيها.
وأرجعت شيرين
السبب في رأيها إلى فكر الغارمات المرتبط بمعتقدات
وأفكار لم تعد موجودة حالياً، مضيفة: "دماغهن مترسخة بأفكار انتهت من سنين، يعني
ايه يجيبوا 4 شاشات و12 ملاية مع إن كفاية 4، و3 بوتجازات و2 ثلاجة، والبنات أصلا مبتعرفش
تطبخ".
وتطرقت شيرين
في كلمتها خلال الندوة للحديث عن زواج القاصرات
قائلة: "زواج القاصرات واجب علينا أن نحاربه، ولا بد من تسليط الضوء على دور الأب
والأم في انتشار هذه الظاهرة فأصبحنا نرى فتيات تزوجن في سن 12 عاما عن طريق جلسات
عرفية بين الأهالي".
وتابعت الفنانة حديثها قائلة: "الزواج مبقاش عند سن
18 سنة عند المأذون، بيجوزوا البنات وهما أطفال والبنت تخلف وهي عندها 13 سنة وتموت
بعدها بسنة عشان جسمها ضعيف، وأهلها هما اللي بيتحملوا تربية الطفل، والزوج بيتجوز
تاني ومش في دماغه".
وطالبت شيرين
بضرورة تقديم أفلام مؤثرة لمناقشة هذه المشكلة
والوقوف على تداعياتها، لتقديم رسائل أدبية وأخلاقية للحد من هذه الظاهرة.