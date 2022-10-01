السبت 01 أكتوبر 2022
توقيت مصر 19:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالأسماء .. الأهلي يضم 10 لاعبين في أقوى الصفقات الصيفية

«شالت العريس بيدها».. عروس تثير الجدل في حفل زفافها داخل صالة جيم

رغم اعتراض فيريرا.. مرتضى منصور يفاجئ الجميع بالإعلان عن 3 صفقات جديدة

أعلنت أسلامها وأدت العمرة.. ما لا تعرفه عن ديانا حداد

حملت من عشيقها بتوأم رغم زواجها.. والنهاية صادمة!

الفنان عمرو يسري: ببيع أكل وشاي في الشارع عشان أصرف على أسرتي

بدون حمالة صدر.. الفنانة أروى تفاجئ المصورين بتغطية صدرها بيدها

القبض على الداعية إبراهيم شهاب.. والداخلية تكشف جريمته

فيديو جنسي يثير ضجة في السعودية والشرطة تصدر بيانًا

جثة عارية تمامًا.. والشرطة تكشف الجهود للوصول للجاني

ADS
 

أعلنت إسلامها وأدت العمرة.. ما لا تعرفه عن ديانا حداد

38153-ديانا-حداد
ديانا حداد
Native
Teads
السبت، 01-10-2022 12:11 م


تحتفل الفنانة ديانا حداد اليوم بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أبرز المطربات علي الساحة الفنية حالياً .
ديانا حداد مغنية لبنانية،  تركت وطنها بعد اندلاع الحرب فيها لتترعرع في بلدها الثاني الكويت ودرست هناك مراحل عمرها في مدرسة الفحيحيل الوطنية .

عاشت ديانا حداد  فترة طفولتها في الكويت قبل أن تعود إلى لبنان في فترة المراهقة، طرحت ألبومها الأول بعنوان  “ ساكن  ”  بعد أن إشتركت في برنامج إستديو الفن بأغنية "طير اليمامة".

فى عام 1992، أصدرت ديانا حداد  عدد من الأغنيات الناجحة التي تصدرت القوائم الغنائية مثل أهل العشق، أمانيه، شاطر، اللي في بالي.

 بالإضافة إلى الجنسية اللبنانية  تحمل ديانا حداد الجنسية الإماراتية التي حصلت عليها بعد زواجها من المخرج الإماراتي سهيل العبدول، وأنجبت ابنتان (صوفي وميرا)، وهما الآن منفصلان.

ديانة ديانا حداد
فى الفترة الاخيرة أثارت ديانا حداد الجدل حول إعتزالها الفن وتتغير ديانتها ، بعدما ظهرت فى الحرم الشريف وهي ترتدي الحجاب وتودي مناسك العمرة ، وقيل آنذاك اعتزلت الفن ، خاصة وانها حذفت كل صورها من على إنستجرام .

حلمي بشير، مدير أعمال ديانا حداد، كشف أنها أسلمت من عدة سنوات.

ديانا حداد
و سرعان ما علقت المطربة الكبيرة ديانا حداد على شائعات اعتزالها الفن وإرتدائها الحجاب التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت ديانا حداد : انا لم اقر بهذ الشي ولم يخرج اي بيان من مكتبي الإعلامي يخص هذا الموضوع، واوكد أنني لم أعتزل الفن".
بنات ديانا حداد :
كشفت ديانا حداد ، أن بناتها لهن هوايات أخرى بعيد عن الفن ، ولا تعتقد أن أي منهما سوف يتخذ قرار دخول المجال الفني .
وأضافت ديانا حداد، انها بالفعل نشرت صورة تجمعها منذ سنوات بابنتها الكبرى خلال حفل تخرجها ، ولم تقلق من الكشف عن عمرهن ، مؤكدة انها سعيدة انها تزوجت وأنجبت في سن صغير، لذا فهي فخورة بعمر بناتها .

الرجل العنيد يجذب ديانا حداد :
أكدت الفنانة ديانا حداد أن الرجل الشرقي له العديد من المميزات التي تجذب المرأة، ومنها احترامه وتقديره لها.
وتابعت ديانا حداد، ، الرجل الشرقى يتميز برجولته، وشخصياً أنجذب إلى الرجل العنيد.
 

إقرأ ايضا

2022_9_30_13_41_15_751

«شالت العريس بيدها».. عروس تثير الجدل في حفل زفافها داخل صالة جيم

16440627509002018

حملت من عشيقها بتوأم رغم زواجها.. والنهاية صادمة!

18

الفنان عمرو يسري: ببيع أكل وشاي في الشارع عشان أصرف على أسرتي

أخبار متعلقة

2022_3_1_23_44_11_168

«نشروا غسيل بعض».. طليق منة عرفة: أقسم بالله هي اللي خانتي .. وهذا ما حدث (فيديو)

280px-أمل_إبراهيم

فنانة شهيرة: أنا اعتزلت ولبست الحجاب.. ربنا طلبني ومقدرش اتأخر عنه

Capture

فنانة شهيرة تصدم الجميع بشكلها بعد إصابتها بمرض خطير

7188699441511532470

صور صادمة لـ ميرفت أمين بعد ظهور علامات الشيخوخة عليها.. لن تصدق كيف أصبحت

115cf38a0b972a810d075f167fca3cd3

تسريب صور حميمية مقززة لفنانة شهيرة مع شاب يصغرها بـ 41 عامًا

24-12-20-880229426

تسريب جلسة تصوير عارية تمامًا لفنانة شهيرة.. وترد: المصور خان الثقة