الأربعاء 05 أكتوبر 2022
توقيت مصر 15:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة طفلتين بعد إعطائهما حقنة في صيدلية.. وقرار عاجل من النائب العام

الدولار يرتفع أمام الجنيه في منتصف التعاملات ويسجل هذا الرقم

بعد جنازته المهيبة.. من هو الشيخ أسامة عبدالعظيم الذي رحل أمس؟ (صور)

شاهد.. لاعب روسي يسدد أغرب ركلة جزاء يمكن ان تراها

رانيا يوسف ترد على حسين فهمي: طول عمري شيك ومحترمة

فيديو غير لائق.. تحديد موعد جلسة محاكمة هبة قطب خبيرة العلاقات الجنسية

بعد ظهورها شبه عارية.. منى فاروق تبكي أمام الكعبة

جريمة هزت الرأي العام.. أول بيان من النيابة العامة بشأن واقعة بلطجي دمياط

هتك عرضها قبل سنوات وقرر الخروج عن صمتها.. ريهام عبدالغفور: شمتّ في وفاة هذا الرجل

أمرت ابنتها بتصويره.. محامي أسرة صيدلي حلوان يكشف مفاجأة عن علاقة المجني عليه بحماته

ADS
 

هتك عرضها قبل سنوات وقررت الخروج عن صمتها.. ريهام عبدالغفور: شمتّ في وفاة هذا الرجل

20170814_090526_0982
ريهام عبدالغفور
Native
Teads
الأربعاء، 05-10-2022 10:36 ص

كشفت الفنانة ريهام عبدالغفور عن تعرضها للتحرش عندما كانت في السابعة من عمرها.

وقالت خلال لقاء لها عرض عبر منصة "يوتيوب"، أنها تعرضت لنوع من أنواع التحرش على يد شخص مسن يكاد يكون في سن جدها. لافتة إلى أنه كان محل ثقة عائلتها، ولم تكن تتوقع ما حدث لها منه.
وأشارت إلى أن ذلك أثّر على شخصيتها حيث أصبحت لا تثق في تعامل أي شخص مع أطفالها، فيما عدا والديها وأشقائها.
وأوضحت أنها لم تستطع تجاوز الأمر سوى هذا العام، حين تحدثت للمرة الأولى عنه مع زوجها وصديقتها المقربة فقط، غير أنها قررت أن تكشف عنه للعلن لسبب ما. كان في سن جدي وعرفت لافتة إلى أنها شعرت بالشماتة بعدما توفي .
 

إقرأ ايضا

2022_10_5_10_1_50_812

وفاة طفلتين بعد إعطائهما حقنة في صيدلية.. وقرار عاجل من النائب العام

2022_10_4_21_39_20_781

بعد جنازته المهيبة.. من هو الشيخ أسامة عبدالعظيم الذي رحل أمس؟ (صور)

رانيا-يوسف-حسين-فهمي

رانيا يوسف ترد على حسين فهمي: طول عمري شيك ومحترمة

أخبار متعلقة

images

كانت تعاين شقة لتأجيرها.. رجل وصديقه يغتصبان فتاة أمام زوجته

images-20-e1662974721595

فنانة شهيرة: كنت أتمنى أن أنال شرف أن أصبح راقصة

38153-ديانا-حداد

أعلنت إسلامها وأدت العمرة.. ما لا تعرفه عن ديانا حداد

2022_3_1_23_44_11_168

«نشروا غسيل بعض».. طليق منة عرفة: أقسم بالله هي اللي خانتي .. وهذا ما حدث (فيديو)

EpC3QOaW8AAG5Xn

هتك عرضها طبيب.. ياسمين الخطيب تكشف سرًا لأول مرة

images

طالبة تتهم المدرس بفض بكارتها بعد ستة أشهر من الممارسة السطحية بينهما