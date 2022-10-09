فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بالاعتزال وارتداء الحجاب في ذكرى مولد النبي (صورة)

الأحد، 09-10-2022
01:19 م
نشرت الفنانة المطربة زيزي
عادل صورتها بالحجاب
وهنأت جمهورها
بذكرى المولد النبوي 2022.
وشاركت المغنية المعتزلة مقطع فيديو لأغنيتها الجديدة
"أفضل الخلق"، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".
وعلقت على الفيديو:"كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد
النبوي الشريف، صلوا على خير خلق الله نبينا محمد".
وفي 19 أبريل 2022 نشرت زيزي
عادل مقطع فيديو عبر حسابها
في "إنستجرام"، أعلنت فيه اعتزالها الفن.
وقالت إنها اتخذت قرارا بالبعد عن الأضواء والشهرة والمغريات
من أجل التقرب من الله، مضيفة: "ولقيت القرآن بيقولي إني لازم أكون ملتزمة، لازم
أكون على قد ما أقدر أكون ملتزمة، ويمكن تكون مستغربين، إني طالعة بشعري ومش محجبة،
ده لإن ربنا لسه ما أنعمش عليا بخطوة الحجاب
وإن شاء الله تيجي ".