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فنانة شهيرة: أنا اعتزلت ولبست الحجاب.. ربنا طلبني ومقدرش اتأخر عنه

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أمل إبراهيم
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الخميس، 22-09-2022 09:08 ص


ظهرت الفنانة أمل إبراهيم في مهرجان القاهرة للدراما بدورته الأولى.
وقالت الفنانة في تصريحات صحفية": أنا سعيدة لوجودي اليوم في مهرجان مهم، وجلست وريحت  منذ سنوات واعتذرت عن عدد من الأعمال، علشان اتحجب وارتاح قائلة ربنا طلبني مقدرش أتأخر عنه.

وتابعت أمل:" انا اعتزلت الفن وربنا طلبني ومش ناوية أرجع تاني".
كان الفنان أشرف زكي قد كشف عن تفاصيل الدورة الأولى للمهرجان التى تنطلق فعالياته يوم الأربعاء القادم ٢١ من شهر سبتمبر الحالي.

وقال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية  فى لقاء تلفزيوني إن مهرجان القاهرة للدراما كان حلما لكل فناني مصر لـلم شمل الأسرة الفنية  المصرية وتكريم مبدعيها.

وأضاف زكي إن  جنة تحكيم المهرجان تعمل خلال هذه الفترة على مشاهدة كافة الأعمال التى تم عرضها خلال رمضان الماضي لتقييمها والاستقرار على الفائزين خلال هذه الدورة.

 

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