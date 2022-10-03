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فنانة شهيرة: كنت أتمنى أن أنال شرف أن أصبح راقصة

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مادلين طبر
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الإثنين، 03-10-2022 02:20 م

كشفت الفنانة اللبنانية مادلين طبر عن أنها كانت تتمنى أن تنال شرف أن تصبح راقصة، مشيرة إلى أن عمها كان يشجعها على ذلك.
وقالت مادلين طبر خلال لقائها ببرنامج ”العنيدة“ المذاع على قناة ”الشمس“ إن عمها كان يشجعها على الرقص بعكس والدها الذي كان يرفض أن تصبح راقصة.

وأضافت الفنانة اللبنانية: ”عمي علمني الحياة، كان حريصًا على اصطحابي لمعهد الكونسرفتوار، وشجعني على الرقص على خلاف والدي، وكان نفسي أكون راقصة، وهذا الشرف لم أنله، لأن لغة الجسد شيء بديع، والاستخفاف أو التقليل من قيمة الرقص شيء غير حضاري“.
وبسؤالها عن فريق ”مشروع ليلى“ الغنائي قالت مادلين طبر إنه أساء للبنان بترويجه للشذوذ والمثلية الجنسية.
وكشفت عن رأيها في المثلية قائلة: ”شيلي الدين على جنب، الأديان كلها ترفض المثلية الجنسية، وأنا ست متدينة جدا، لكن مع الحرية وتفهم الآخر“.
وأردفت: ”هذا الآخر مانعرفش مشكلته إيه عشان يختار هذا الاختيار، وما هي الظروف التي تعرض لها، فأنا ضد قمع الحريات“.

وتطرقت مادلين طبر في حديثها عن المرأة مشيرة إلى أنها تدافع عن المرأة وحريتها، موضحة: ”بتكلم عن تحرير المرأة، هي أم كلثوم ماكنتش مسلمة، أنا ضد معاناة المرأة من أجل إرضاء الرجل، على الرجل أن يغض بصره، وترتدي المرأة ما تريده، عايزة تلبس عريان هي حرة، فإذا كان المجتمع لا يتقبل تحمل هذا الأمر، وإذا كانت ذكية فعليها أن ترتدي ما يلائم كل مجتمع، ومع السن، لازم نخلي بالنا مما نرتديه من ملابس، وما نتحدث به“.
 

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