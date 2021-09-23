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دنيا بطمة تنشر صورها بالمايوه في حمام السباحة

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الخميس، 23-09-2021 12:00 م
نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورا جديدة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها في حمام السباحة، ومرتديه المايوه ونظارات شمس وقبعة كبيرة.
وعلى الرغم من إشادة البعض بها خاصة بعد إجرائها عملية تجميل غيرت في شكلها كثيرًا، إلا أن البعض انتقدها لتعمدها إثارة الجدل بملابس شبه عارية واستعراض جسدها خاصة بعد أن أغلقت قضية "حمزة مون بيبي" التي كانت متهمة فيها رفقة شقيقتها ابتسام بطمة.
وقبل أيام أحدثت نشرت دنيا بطمة صورًا جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة على حمام السباحة، الأمر الذي جعل البعض يتهمها باستعراض جسدها والكشف عن ساقيها لإثارة الجدل حولها.
وكتبت دنيا على إحدى صورها :"الوحدة خير من جليس السوء، من الافضل ان تدير ظهرك لمن لا يستحق وجودك في حياته".
وكانت بطمة تصدرت في شهر يونيو 2021 قائمة أعلى الفيديوهات مشاهدة عبر يوتيوب من خلال أغنيتها "حب المصالح" وكان زوجها المنتج محمد الترك تكلف بإخراجها.
وغابت بطمة في السنوات الاخيرة عن السهرات والانشطة الفنية بسبب تورطها في قضية ما يعرف بقضية "حمزة مون بيبي"، والتي كانت بمثابة فضيحة لها بعد أن نشر حساب يحمل نفس الاسم صورًا وفيديهات مسربة لفنانات في الوطن العربي أدت إلى طلاقهن بسبب ظهورهن بمشاهد فاضحة.





 

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