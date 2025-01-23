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"اللي بتعمليه دا دعارة".. الحكم بحبس إعلامية شهيرة بسبب مها أحمد

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الخميس، 23-01-2025 11:31 ص

 

 

أصدرت محكمة جنح أكتوبر حكمًا غيابيًا بالحبس 6 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا ضد الإعلامية "صبا"، على خلفية اتهامها بسب وقذف الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدي كامل.

كما قررت المحكمة تغريم الإعلامية 15 ألف جنيه، وإلزامها بدفع 50 ألف جنيه للمدعين بالحق المدني كتعويض مؤقت، بالإضافة إلى المصاريف المدنية والجنائية وأتعاب المحاماة.

تعود الواقعة إلى تصريحات أطلقتها الإعلامية صبا خلال برنامجها "ساعة صبا"، حيث وجهت انتقادات لاذعة لمها أحمد، متهمة إياها بـ"التحريض على الدعارة والفسق والفجور".

كما تضمنت تصريحاتها عبارات مسيئة موجهة إلى زوجها الفنان مجدي كامل، ووصفتها بأنها "لا تشرف أي زوج أو ابن".

وجاء في حيثيات الحكم أن العبارات الواردة في الفيديو الذي تم تقديمه كدليل من قبل الفنانة مها أحمد تحمل إساءة واضحة وتطعن في سمعة المدعين. واعتبرت المحكمة أن أركان جريمتي السب والقذف قد اكتملت، مما أدى إلى صدور الحكم المذكور.

يذكر أن الفنانة مها أحمد وزوجها مجدي كامل قاما بتحريك الدعوى القضائية بعد بث الفيديو المسيء على قناة "HBC الصحة والجمال" سابقًا، وهو ما دفع المحكمة إلى إدانة الإعلامية صبا في القضية.

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