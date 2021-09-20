دنيا بطمة تتخلى عن ملابسها السفلية في إطلالة صادمة

الإثنين، 20-09-2021
05:44 م
أحدثت
الفنانة
المغربية الشهيرة ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة جديدة اعتبرها
البعض صادمة، حيث تخلت عن ملابسها السفلية واكتفت بقميص يغطى حتى فخذها فقط.
ونشرت
دنيا بطمة
صورًا جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة
جريئة على حمام السباحة، الأمر الذي جعل البعض يتهمها باستعراض جسدها والكشف عن
ساقيها لإثارة
الجدل حولها.
وكتبت
دنيا على إحدى صورها :"الوحدة خير من جليس السوء، من الافضل ان تدير ظهرك لمن
لا يستحق وجودك في حياته".
وكانت بطمة
تصدرت في شهر يونيو 2021 قائمة أعلى الفيديوهات مشاهدة عبر يوتيوب من خلال أغنيتها
"حب المصالح" وكان زوجها المنتج محمد الترك تكلف بإخراجها.
وغابت بطمة
في السنوات الاخيرة عن السهرات والانشطة الفنية بسبب تورطها في قضية ما يعرف بقضية
"حمزة مون بيبي"، والتي كانت بمثابة فضيحة لها بعد أن نشر حساب يحمل نفس الاسم صورًا
وفيديهات مسربة لفنانات في الوطن العربي أدت إلى طلاقهن بسبب ظهورهن بمشاهد فاضحة.