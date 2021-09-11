رانيا يوسف تثير الجدل بالـ«هوت شورت» في الشارع

السبت، 11-09-2021
03:41 م
أثارت الفنانة رانيا يوسف
، الجدل بين رواد مواقع
التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة جديدة بملابس جريئة في الشارع
.
ونشرت رانيا يوسف
صورة مرتدية "هوت شورت
" مع
"بادي" ضيق، وهي تقف في الشارع
، الأمر الذي عرضها لانتقادات وهجوم
البعض، فيما عبر البعض عن إعجابهم بإطلالتها.
وكتبت رانيا تعليقاً على الصورة :"كل فرحة تصنعها لغيرك،
ستعود لك وهي أجمل...".
وكان قد تم تداول مقطع فيديو ظهرت فيه رانيا يوسف
ترقص إلى
جانب الراقصة الروسية جوهرة على أنغام أغنية "بنت الجيران" للفنانين المصريين
عمر كمال وحسن شاكوش من إحدى الحفلات، وهو ما جعلها حديث النشطاء وتصدر اسمها
الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.