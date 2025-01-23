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وسط توقعات صادمة.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

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الخميس، 23-01-2025 02:33 م

 

على الرغم من استقرار نسبي في البنوك في سعر الدولار امام الجنيه المصري، إلا أن هناك توقعات جديدة بتراجع الجنيه مرة أخرى.

وتوقعت شركة "فيتش سوليوشنز" نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% في العام المالي 2024/2025 مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدعومًا بتحسن البيئة الاقتصادية وزيادة الاستهلاك.

كما رجحت تداول الجنيه المصري بين 50 و55 جنيهًا مقابل الدولار في 2025 مع استمرار الضغوط على العملة.

وتوقعت الشركة انخفاض متوسط التضخم إلى 16.8% هذا العام مقارنة بـ28.3% العام الماضي، ما قد يتيح للبنك المركزي خفض الفائدة بنحو 9% لدعم النمو، مؤكدة أنه من المتوقع انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 13.5% خلال 2025، مما سيزيد تكاليف السلع المستوردة ويؤثر على القوة الشرائية، خاصة مع اعتماد مصر على استيراد الأغذية الأساسية.

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء"الغير شرعية" عند 50.20 جنيه للشراء، و50.8 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.22 جنيه للشراء، و50.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.26 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.27 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.26 جنيه للشراء، 50.36 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.28 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.29 جنيه للشراء، و50.38 جنيه للبيع، في أبوظبي الإسلامي.

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