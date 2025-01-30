للتاريخ.. شاهد أقوى رد من الرئيس السيسي على طلب ترامب تهجير الفلسطينيين

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، مؤكدا أن "هذا الظلم التاريخي لا يمكن لمصر المشاركة فيه".

القضية الفلسطينية

وقال الرئيس السيسي في تعليق خلال مؤتمر بعد قمة مع نظيره الكيني في القاهرة، إن موقف مصر تاريخي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، و"لا يمكن أبدا التنازل بأي شكل كان عن الثوابت المصرية والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري".

وأوضح أن هذه الثوابت تتمثل في إنشاء الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة وبالأخص شعبها وإقليمها".

حل الدولتين

وقال تعليقا على "ما يتردد بشأن موضوع تهجير الفلسطينينن"، إنه "يطمئن الشعب المصري أنه لا يمكن أبدا التساهل أو السماح بالمساس بالأمن القومي المصري"، منوها إلى أنه عازم على العمل مع الرئيس ترامب، "وهو يرغب في تحقيق السلام القائم على حل الدولتين".

تهجير الفلسطينيين

وواصل ردا على تصريح ترامب: "ماذا أقول للرأي العام المصري لو تم تهجير الفلسطينين إلى مصر؟ إذا حدث ذلك فيعني عدم استقرار الأمن القومي المصري أو العربي، ويجب أن يعي الجميع أن في هذه المنطقة أمة لها موقف في هذا الأمر، سواء أنا بقيت في منصبي أو رحلت".

