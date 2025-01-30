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أثناء بث مباشر.. مقتـ.ـل المتطرف سلوان موميكا المشهور بحرق المصحف الشريف

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الخميس، 30-01-2025 11:16 ص

 

 

قُتل سلوان موميكا، المعروف بحرق المصاحف والمتهم بالتحريض ضد مجموعة من الأشخاص، بالرصاص في شقة في سودرتاليا خلال بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا حول سماع صوت إطلاق نار فى منطقة هوفخو في سودرتاليا ولكن حتى لحظة إعداد الخبر لم تؤكد الشرطة المعلومات حول موميكا.

وأصبح موميكا معروفاً في صيف 2023 بعد أن قام بعدة مظاهرات قام من خلالها بحرق نسخ من القرآن،  وكانت تتم محاكمته بتهمة التحريض على الكراهية ضد مجموعة عرقية.

موميكا قد حصل في السابق على تصريح إقامة متجدد في السويد بسبب خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى العراق.

و مُنح تصريح إقامة مجددًا لأنه كان معرضًا لخطر التعذيب في موطنه العراق، وفقًا لمصلحة الهجرة السويدية.

وبدلاً من ذلك، قُتل سلوان موميكا، 38 عامًا، بالرصاص في شقة في سودرتاليا الليلة الماضية، وفقًا للمعلومات المقدمة إلى صحيفة أفتونبلاديت.

ويقال إن حارق القرآن قد بث على الهواء مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء جريمة القتل المشتبه بها، وفقا للمعلومات التي تحقق فيها الشرطة.

وكان حارق القرآن سلوان موميكا قد أجرى بثًا مباشرًا على Tiktok، وقُتل بالرصاص في منتصف البث.

وخلقت مظاهراته ضد الإسلام أزمة دبلوماسية للسويد خلال عملية الناتو وساهمت فى رفع مستوى التهديد الإرهابي.

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