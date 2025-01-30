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تأييد حبس نجم المنتخب السابق.. نصب على عدد من لاعبي الهلي والزمالك

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الخميس، 30-01-2025 02:21 م

 

قررت محكمة جنح التجمع الأول، تأييد الأحكام الغيابية الصادرة بالحبس ضد اللاعب المصري علي غزال في التهم الموجهة له بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

وتقدم عدد من لاعبي كرة القدم ببلاغ جديد إلى جهات التحقيق يتهمون فيه علي غزال، لاعب منتخب مصر السابق، بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت غطاء استثمارها في أنشطة تجارية.

وأوضح اللاعبون في البلاغ أنه بعد فترة توقف غزال عن دفع الأرباح أو إعادة الأموال الأصلية، مع إصدار شيكات دون رصيد لبعضهم.

وشمل البلاغ كل من: خالد عبدالفتاح لاعب النادي الأهلي، وعمرو طارق، وأحمد حمدي من نادي الزمالك، ومحمود حليم، وشريف رضا، ومحمد رزق لاعب نادي وادي دجلة، ومحمد عزت من نادي سموحة.

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على علي غزال بعد صدور عدة أحكام غيابية ضده من محكمة الجنح، ليتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة.

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