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السفارة الأمريكية بالقاهرة ترفع سعر الدولار لـ 55 جنيهًا

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السفارة الأمريكية بالقاهرة ترفع سعر الدولار لـ 55 جنيهًا

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الثلاثاء، 21-01-2025 02:23 م



 

رفعت القنصلية الأمريكية بالقاهرة سعر الدولار عند استخراج الفيزا إلى 55 جنيها لكل دولار أي بزيادة بنحو 9% علن السعر الرسمي المتداول في البنوك.

وحول قرار القنصلية الأمريكية بالقاهرة عن تحديد دولار استخراج الفيزا لـ55 جنيها، قالت "كان سعر الصرف هذا منذ الأول من يناير، ونحن غير قادرين على تغييره يوميًا، ولكن نراجعه شهريًا".

وأضافت القنصلية في ردها: "يتطلب مقاولنا- أي البنك الذي يتعامل معها- إخطارًا مسبقًا لعدة أيام للتغييرات اللازمة في الأنظمة والمعلومات".

وأكدت "قد نقوم بخفضه مرة أخرى في الأول من فبراير، كان السعر سابقًا 50 إلى كل دولار لعدة أشهر".

خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضين ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه ليتخطى حاجز الـ51 جنيها لأول مرة في تاريخه تحت ضغط زيادة الطلب على الدولار قبل أن يعكس اتجاهه الصعودي ويتراجع منذ آخر أسبوع في ديسمبر مسجلا نحو 50.4 جنيه لكل دولار خلال تعاملات البنوك اليوم مع عودة المستثمرين الأجانب مجددا لشراء أذون خزانة مصرية.

 

وقال أحد المصرفيين إن زيادة سعر الدولار على استخراج الفيزا الأمريكية يرجع إلى إقرار رسوم مقابل تغيير عمله من حساب العميل بالجنيه إلى دولار، مؤكدا أن كافة العملات الأجنبية تخضع لهذه الرسوم عند شراء الفيزا الأمريكية لكن في حال شراء الفيزا بالدولار لا يتم احتساب أي رسوم إضافية.

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