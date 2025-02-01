الثلاثاء 04 فبراير 2025
توقيت مصر 23:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأول مرة بعد شهر من الاستقرار؟

فيديو صادم.. زوجة فنان شهير تتعـ.رى بالكامل على السجادة الحمراء

نجيب ساويرس:"ولسه اللي جاي أوحش"

حشيش وتامول وسلاح.. صدور الحكم في قضية نجل محمد حسان

نجلاء تطلب الخلع: بيقولي جعفر العمدة فيه أنوثة أكتر منك

"بيج ماك" يفجر مفاجلأة صادمة عن السعر العادل للدولار مقابل الجنه المصري

وزارة الإسكان تعلن عن فتح حجز شقق جديدة بمقدم 100 ألف جنيه

ضابط استخبارات إسرائيلي يكشف عن رعبهم من الجيش المصري بعد رصدهم لهذا الأمر في سيناء

شاهد.. السعودية تفتح باب الكعبة لـ أحمد الشرع وزوجته

محاكمة عاجلة.. فضيحة كبير معلمي مادة الرياضيات مع طالبة داخل الفصل

«لو أعرف كنت طلبت أكتر».. نهال عنبر تكشف عن أجرها في برنامج رامز جلال

Screenshot 2025-02-01 154327
نهال عنبر
السبت، 01-02-2025 03:44 م
تحدثت الفنانة نهال عنبر، عن ظهورها مع الفنان رامز جلال في برنامج المقالب الشهير الخاص به، في موسم رمضان عام 2023، والذي كان بعنوان «رامز نيفر إند»، مشيرة إلى أنها لم تتقاضى أجرًا كبيرًا مقابل الظهور معه لأنها لم تكن تعلم أنها في برنامج مقالب.
وقالت نهال عنبر خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج «مع نزار الفارس»: «جري مع رامز جلال مكنش كبير، لأن أنا مكنتش عارفة فمتفقتش على الرقم اللي المفروض اتفق عليه، لو كنت عارفة كنت طلبت أكتر أنا قلت لهم بس خلاص الموضوع خلص، مابحبش أوي أتكلم في الفلوس، أنا بعلق بس، قلت لهم لو أعرف هيبقى رقم تاني غير الرقم دا، دا رقم برنامج عادي».

وأضافت: «فيه حاجات فيها مخاطرة، حسام ابني كان معايا، وقالي الأجر بتاع رامز غير كده خالص، إحنا الأجر اللي خدناه على إنه برنامج عادي، لأن هو فيه مخاطرة، أنا وأنت قاعدين في كده، غير بقى لما تبقى في شقلبظات ويمخمضوني في الغسالة».
وبسؤالها عن الأجر الذي تقاضته بالتحديد قالت نهال عنبر: «أكثر من 5 آلاف دولار، ومش هقول كام، لكن هما بيدوا أكتر».

إقرأ ايضا

Capture

فيديو صادم.. زوجة فنان شهير تتعـ.رى بالكامل على السجادة الحمراء

Capture

نجيب ساويرس:"ولسه اللي جاي أوحش"

214-104627-son-sheikh-muhammad-hassan_700x400

حشيش وتامول وسلاح.. صدور الحكم في قضية نجل محمد حسان

أخبار متعلقة

هنيدي مع رامز عقله طار

محمد هنيدي ضحية مقلب رامز جلال في رمضان القادم مقابل 15 مليون جنيه