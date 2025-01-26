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تعليق صادم من والد أنغام على القبلة الحميمية لابنته من فنان سعودي

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الأحد، 26-01-2025 09:05 ص

 

 

بعد أن أصدرت الشرطة السعودية بالرياض بيانًا تؤكد فيه استدعاء شخصين للتحقيق معهما بتهمة الإخلال بالذوق العام، والذي فسره الجميع بأن المقصود به لافنان أنغام والمطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله

علق الموسيقار محمد على سليمان، والد الفنانة أنغام، على الجدل الحاصل، بأنه لا يرى في تصرف ابنته مع عبدالمجيد عبدالله أي شيء مخل بالآداب.

 

وأضاف والد أنغام في تصريحات صحفية، أن أنغام وعبدالمجيد يعتبران زملاء وأصدقاء وأشقاء، مضيفًا: "مش شايف أي حاجة مخلّة في سلام ابنتي لعبدالمجيد عبدالله، فهم زملاء وأخوات".

 

شرطة الرياض

 

وكانت شرطة منطقة الرياض قد كشفت عن استدعاء شخصين بسبب مخالفتهما لائحة المحافظة على الذوق العام في فعالية أقيمت في مدينة الرياض.

 

وعلى الرغم من أن الشرطة لم تكشف عن أسماء الشخصين المستدعين، فإن تقارير إعلامية سعودية أفادت بأن أنغام وعبدالمجيد عبدالله هما من تم استدعاؤهما بعد واقعة التقبيل المثيرة للجدل التي حدثت خلال حفل "جوي أووردز".

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