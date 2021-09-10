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منطقة حساسة ظهرت في المرآة.. تسريب صور فاضحة لفنانة شهيرة تثير ضجة

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الجمعة، 10-09-2021 03:05 م
تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا فاضحة من مشهد للفنانة التركية الشهيرة بيرين سات من أحد أعمالها التمثيلية، تُظهر في وضعيات جريئة مع زميلها في المسلسل بدون ملابس.
وقد عبّر الجمهور عن استيائهم من الصور الجريئة والتي يظهر فيها مناطق حساسة للفنانة دون حياء، بينما لا تبالي الفنانة التركية بهذه الانتقادات، إذ أن هذه ليست المرة الأولى لها.
وهذا المشهد ليس الأول من نوعه في مسيرة بيرين سات اذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السابق صورا جريئة للنجمة التركية من أحد أفلامها في بداية مسيرتها المهنية.
 وظهرت بيرين في الصور برفقة أحد الممثلين وهي تخلع حمالة صدرها، اضافة الى تبادلهما القبل، وشكّلت هذه المشاهد وقتها ضجة كبيرة بين المتابعين، وتعرضت بيرين لانتقادات كثيرة.



 

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