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فيديو منى فاروق وخالد يوسف يعود للواجهة والمحكمة تؤدبها بالحبس 3 سنوات

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الخميس، 30-01-2025 02:09 م

 

 

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا يقضي بحبس الفنانة منى فاروق لمدة 3 سنوات مع الشغل، بالإضافة إلى تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية لتعليقها على الفيديو المخل الذي ظهرت فيه مع المخرج خالد يوسف وعلقت بالقول "أه أنا بجحة وعيني جامدة".

ذكرت النيابة العامة في قرار إحالة منى فاروق إلى المحاكمة أن الألفاظ والتلميحات التي وردت في الفيديو كانت من شأنها إثارة الاشمئزاز العام، كما أنها تعدت على القيم الأسرية المصرية دون مراعاة لعواقب ذلك، وأضاف القرار أن المقطع انتشر على منصتي "يوتيوب" و"فيسبوك"، ما عزز من تأثيره السلبي على المجتمع.

 

كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 7235 لسنة 2024 إداري السيدة زينب، أن المتهمة ظهرت في بث مباشر عبر حسابها على "تيك توك"، حيث تحدثت عن وقائع شخصية مستخدمة عبارات غير لائقة وتلميحات غير أخلاقية مرتبطة بقضية سابقة تحمل رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

 

وأضافت التحقيقات أن الواقعة أثارت استياء الجمهور، وسببت حالة من الاشمئزاز لدى المشاهدين، حيث تم تداول المقطع على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى زيادة حدة الانتقادات وتوسيع دائرة الجدل حول تأثير مثل هذه المحتويات على القيم المجتمعية.

 

وكان المحامي صاحب الدعوى  تقدم ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، يتهم فيه الفنانة الشابة بالتحريض على الفسق والفجور، مستندًا إلى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة "تيك توك".

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