بعد زيادة وزنها.. دنيا بطمة تطل على الجمهور بالمايوه

الخميس، 09-09-2021
10:14 ص
بعد خضوعها لعملية تجميل مؤخرًا وزيادة وزنها بشكل لافت، استعرضت المغنية
المغربية الشهيرة دنيا بطمة
، انحناءات جسدها وذلك بكاش مايوه
باللون البرتقالي.
وأكملت الاطلالة الجريئة بحذاء باللون البيج.
ونشرت عدداً من الصور الجريئة لها في صفحتها بموقع للتواصل الاجتماعي، كما
أنها عرضت لصورة المايوه
الموضوع على العشب والعلامة التجارية له ربما بقصد
الترويج ما عرضها للانتقادات، ومن التعليقات لمتابعيها نذكر :"على آخر عمرك
صرتي تعلني للمايوه
ات؟ ، فيما كتب آخر :"ومن موقعي هذا احب اشكر المنجد اللي
حشى ونجد الجثه دي".
من ناحية أخرى كانت دنيا قد نشرت مؤخراً صوراً لها من الاجازة الصيفية التي
تقضيها. ظهرت فيها بتوب أبيض اللون و شورت قصير للغاية، وعندما جلست على الكرسي ظن
المتابعون أنها لم ترتدي سروالاً.