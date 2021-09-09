الجمعة 17 سبتمبر 2021
توقيت مصر 20:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

مسجد يثير الغضب بسبب رسوم صادمة وقرار عاجل من الأوقاف (صور)

فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة

هل قررت الاعتزال؟.. غادة عبدالرازق تفاجئ الجميع بتصرف صادم

ADS
 

بعد زيادة وزنها.. دنيا بطمة تطل على الجمهور بالمايوه

133-220543-swimsuit-donia-butma-moroccan-singer-comments-3
دنيا بطمة
Native
الخميس، 09-09-2021 10:14 ص

بعد خضوعها لعملية تجميل مؤخرًا وزيادة وزنها بشكل لافت، استعرضت المغنية المغربية الشهيرة دنيا بطمة، انحناءات جسدها وذلك بكاش مايوه باللون البرتقالي. وأكملت الاطلالة الجريئة بحذاء باللون البيج.
ونشرت عدداً من الصور الجريئة لها في صفحتها بموقع للتواصل الاجتماعي، كما أنها عرضت لصورة المايوه الموضوع على العشب والعلامة التجارية له ربما بقصد الترويج ما عرضها للانتقادات، ومن التعليقات لمتابعيها نذكر :"على آخر عمرك صرتي تعلني للمايوهات؟ ، فيما كتب آخر :"ومن موقعي هذا احب اشكر المنجد اللي حشى ونجد الجثه دي".
من ناحية أخرى كانت دنيا قد نشرت مؤخراً صوراً لها من الاجازة الصيفية التي تقضيها. ظهرت فيها بتوب أبيض اللون و شورت قصير للغاية، وعندما جلست على الكرسي ظن المتابعون أنها لم ترتدي سروالاً.



 

إقرأ ايضا

Capture

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

أنتحار-الفتاة-1631791585-1

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

image

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

أخبار متعلقة

1754099_1630740975

هل أجرت دنيا بطمة عملية تحول جنسي؟

20210715123822477

شقيقة حلا شيحة تنشر صورتها بالمايوه على البحر رغم اعتزالها

Capture

دنيا بطمة تفاجئ الجمهور بتغير شكلها تمامًا

download

أنغام تفاجئ الجمهور خلال حفلها وتثير الجدل بلفظ غير لائق (فيديو)

70289-ابن-غادة-عادل-عبر-انستجرام

ابن غادة عادل يثير الجدل في أحدث ظهور له.. شاهد كيف أصبح!

278269_0

تعليق مفاجئ من عفاف شعيب على اعتزال حلا شيحة التمثيل