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60 شخصًا في عداد الموتى.. شاهد لحظة اصطدام طائرة ركاب بمروحية في واشنطن

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الخميس، 30-01-2025 11:07 ص

 

قالت إدارة الطيران الاتحادية إن طائرة ركاب اصطدمت بمروحية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريغان الوطني بالقرب من واشنطن.

ولفتت إدارة الطيران إلى أن الحادث لا يزال قيد التحقيق وتم تعليق جميع عمليات الإقلاع والهبوط من المطار القريب من واشنطن.

وأشارت معلومات أولية إلى أن طائرة الركاب كانت تقلّ ما يقرب من 60 شخصا ولا حديث حتى اللحظة عن نتائج عمليات الإنقاذ والبحث، وفق "سكاي نيوز ".

ذكرت وسائل إعلام أميركية، أنه جرى انتشال 19 جثة من نهر بوتوماك بعد حادث اصطدام طائرة ركاب بطائرة مروحية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريغان الوطني بالقرب من واشنطن.

وأعلنت هيئة الطيران الاتحادية في بيان مقتضب أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة "بي إس إيه" آيرلاينز اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في المطار.

وأوضحت الهيئة أن الطائرة كانت في رحلة قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، مشيرةً إلى أن هيئة سلامة النقل ستتولى التحقيق في الحادث.

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