فنانة شهيرة تظهر في فيديو تستغيث: أهلي هيقتلوني.. حد يحميني منهم
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Native
الخميس، 09-09-202110:32 ص
ناشدت الممثلة الأردنية الكويتية دانة المساعيد الدولة بمساندتها بعد
تلقيها العديد من التهديدات من عائلة والدها في الأردن، وذلك عبر صفحتها الخاصة
على موقع التوصل الإجتماعي.
وعلقت قائلة :" انا دانة المساعيد اردنية الجنسية كويتية الام اتعرض
لتهديدات بالقتل بكل شفافية وعلنية من اسرة الاب وسبق واخذني والدي من امي ورجعتني
امي قانونياً لها وبعد ذالك ماتركوني ولا لحظة اعيش بسلام اطالب من اعلى السلطات
بحمياتي لاتجعلوني الضحية القادمة وصلو صوتي لكل مكان".
وأضافت :"هذا التهديد وصلني تهديد بالموت بأقصى قدر من الشفافية
والشفافية، أطلب حمايتي وأدعو السلطات العليا إلى تغيير قصتي والأحداث التي حصلت
لي في الماضي. “في الكويت التي حمتني لمدة 20 عاما وأنا الآن في ديرة تحت ظل
أطفالي ، وهذه ليست المرة الأولى التي أتعرض فيها للتهديد”. تعرضوا للإهانة
والإهانة والآن هناك تهديد بالقتل أنا وكل أموالي روحي. دمرت هذه القضايا عائلتي،
منك".
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو المساعيد وهي تشرح ما حصل معها،
مشيرة إلى أن عائلة والدها تريد أن تدفع مبالغ طائلة حتى تتمكن من أخذها، ولفتت
إلى أن حالها أصبح يشبه حال "السلعة"، إضافة إلى العديد من الصور التهديدات
التي تلقتها مؤخراً.