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ندمانة.. بلوجر عراقية تعلن اعتزال مواقع التواصل وتحذف محتواها

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السبت، 01-02-2025 03:40 م
اعلنت  البلوجر العراقية إيناس الخالدي اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى ندمها على المحتوى الذي كانت تقدمه ورغبتها في التغيير.
قرار الاعتزال.. هل يكون نهائيًا؟
وفي بث مباشر، قالت "الخالدي" إنّها قررت الابتعاد عن "السوشيال ميديا" والعيش بسلام، متجنبة ما وصفته بـ"غضب الرب"، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عراقية.

وبعد انتشار الفيديو حذفت البلوجر العراقية جميع المحتوى الخاص بها على منصات التواصل الاجتماعي، وعادت حساباتها فارغة.
ورغم إعلانها، يبقى التساؤل حول مدى التزامها بالقرار، خاصة أنّها سبق أن أعلنت اعتزالها ثمّ عادت سريعًا إلى البث المباشر ونشر المقاطع التي غالبًا ما تثير الجدل والانتقادات.
محتوى إيناس الخالدي
واجهت الخالدي تداعيات قانونية بسبب محتواها، حيث قضت 4 أشهر في السجن بتهمة نشر "المحتوى الهابط"، وهي جريمة شددت السلطات العراقية الرقابة عليها في الآونة الأخيرة.

وفي تصريحات سابقة، أعربت "الخالدي" عن عدم رضاها عن طبيعة المحتوى الذي تقدمه، مؤكدة أنّها لا تجد مصدر دخل آخر، خصوصًا أنها تعيل طفلها المريض بالقلب وتتحمل مسؤولية نفقاته.

وتعاني البلوجر العراقية من ظروف شخصية صعبة، من بينها انقطاع علاقتها بعائلتها، ما زاد من التحديات التي تواجهها.
ورغم الجدل الدائم حول محتواها، تمتلك إيناس الخالدي قاعدة جماهيرية كبيرة على منصات التواصل، حيث يتابعها نحو 1.8 مليون شخص عبر "إنستجرام" و"تيك توك".

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