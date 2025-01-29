الأربعاء 29 يناير 2025
توقيت مصر 22:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أعلى سعر سجله الدولار اليوم في البنوك بعد أنباء طرح سندات دولية

خالد يرفع دعوى طلاق: "بتخوني وعشيقها مانعها تعمل معايا العلاقة"

شاهد.. سائق أوبر يتحرش بسائحة صينية:" أيه رأيك نروح البيت عندي"

"جدل موليوود".. تعليق ساخر وغير متوقع من علاء مبارك على قرار المسلماني

محمد هنيدي ضحية مقلب رامز جلال في رمضان القادم مقابل 15 مليون جنيه

تحسس جسد مريضته.. الحبس مع إيقاف التنفيذ لطبيب الأسنان بالشرقية

مصر تسحب مشروعا من شركة صينية

طلبت من زوجها تدليك رقبتها فقتلها.. والمحكمة: "دون قصد"

صدق أو لا تصدق.. البيت الأبيض يوقف مساعدات لغزة لشراء "واقيات ذكرية"

يطلق النار.. شاهد أخر ظهور للأمير محمد بن فهد قبل وفاته

صدق أو لا تصدق.. البيت الأبيض يوقف مساعدات لغزة لشراء "واقيات ذكرية"

679999954c59b7562917ff39
ا
الأربعاء، 29-01-2025 11:33 ص

 

 

زعمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن 50 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين قد تم صرفها لتمويل شراء "الواقيات الذكرية في قطاع غزة".

كما زعمت ليفيت، في أول إحاطة صحفية لها، أن الولايات المتحدة قد خفضت بالفعل التمويل - بما في ذلك 50 مليون دولار كانت مخصصة لشراء الواقي الذكري في قطاع غزة، حسب زعمها.

وذكرت ليفيت أن وزارة كفاءة الحكومة، التي يقودها إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، ومكتب الإدارة والميزانية، أكدا أن "هناك ما يقرب من 50 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب تم صرفها لتمويل شراء الواقي الذكري في غزة".

وقالت المتحدثة: "هذا إهدار مثير للسخرية لأموال دافعي الضرائب. لذا فإن هذا هو ما يركز عليه التعليق: أن نكون أمناء على أموال دافعي الضرائب"، حسب قولها.

ولم توضح المتحدثة باسم البيت الأبيض تحت أي بند تندرج هذه النوعية من المساعدات.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الأحد الفائت، تجميدا فوريا لجميع المساعدات الخارجية تقريبا في جميع أنحاء العالم، بعد أيام من إصدار الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا شاملا، الاثنين، بتعليق هذه المساعدات لمدة 90 يوما.

وتهدد الخطوة تمويلا يقدر بمليارات الدولارات من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لبرامج حول العالم، بما في ذلك المساعدات الصحية العالمية المنقذة للحياة، والمساعدات التنموية، والمساعدات العسكرية، وحتى توزيع المياه النظيفة يمكن أن تتأثر جميعها.

ونصت برقية لوزير الخارجية الأمريكي الجديد، ماركو روبيو، على استثناء فقط من المساعدات الغذائية الطارئة والتمويل العسكري الأجنبي لكل من إسرائيل ومصر.

إقرأ ايضا

حخ

يطلق النار.. شاهد أخر ظهور للأمير محمد بن فهد قبل وفاته

saudi_arabia_

السعودية تعـ.ـدم 7 من مواطنيها مرة واحدة وتكشف الجريمة التي اشتركوا فيها

ب

‏بسبب فيديو.. القضاء الكويتي يغرم إعلامية شهيرة 50 ألف دينار

أخبار متعلقة

BmfGamMyES_1729189026

شاهد.. شاب يعثر على "جعبة السنوار" في موقع استشهاده

678eab934c59b7131b799f4b

محبوس منذ 44 عامًا.. من هو أقدم أسير فلسطيني سيرحل للخارج بموجب صفقة التبادل؟

نهت

ترامب يدرس تهجير جزء من سكان غزة إلى هذه الدولة حتى إعادة الإعمار

678cbc15423604672a5c1406

حماس تعلن أسماء 3 أسيرات إسرائيليات تنوي الإفراج عنهن اليوم

Capture

إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار: حماس لم تسلم أسماء المحتجزات الثلاث

images

تسليم جثمان السنوار.. أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في غزة