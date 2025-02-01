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كهربا يطلب الدعاء لـ أمح الدولي: «ربنا يطمنا عليك»

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السبت، 01-02-2025 03:59 م
طالب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب فريق الاتحاد الليبي، والمعار من الأهلي، من متابعيه بالدعاء لـ«أمح الدولي»، وهذا على إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.
رقد أمح الدولي المعروف من عدد كبير من جماهير الأهلي في أحد المستشفيات نتيجة معاناته من أزمة صحية، خلال الفترة الماضية.
وكتب كهربا عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي على «إنستجرام»: «ربنا يطمنا عليك وتقوم بالسلامة يا قلبي. دعواتكم لأمح يقوم بالسلامة محتاج كل دعوة مننا».
في سياق قريب، أعلن نادي الاتحاد الليبي تعاقده رسميًا مع محمود عبدالمنعم «كهربا»، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وتعاقد الاتحاد الليبي مع محمود «كهربا»، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

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