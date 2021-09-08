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زينة تفاجئ الجميع بإطلالة جريئة لأول مرة

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زينة
Native
الأربعاء، 08-09-2021 08:02 م

أثارت الفنانة زينة الجدل بين الجمهور بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت صوراً منها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وظهرت زينة بالصور وهي تمضي إجازتها الصيفية على شاطئ البحر، وما تفاعل معه المتابعون هو إرتدائها قميص أبيض من دون بنطال، مع "توب" صفراء اللون الذي كشف جزءاً من صدرها، وظهرت بشكل جريء لم يعتاد عليه جمهورها.
وكانت شاركت زينة متابعيها عبر حسابها الخاصّ مقطع فيديو من كواليس الحفل الذي أحياه الفنان إدوارد مع فرقته "جيبسي" في الساحل الشمالي، وظهرت زينة في الفيديو وهي ترقص بمرح وانسجام مع إدوارد.
 

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