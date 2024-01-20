السبت، 20-01-2024
03:13 م
نسمه عبد الوهاب
قال رئيس أركان الجيش الإسرائيل
ي هرتسي هاليفي، إن الجيش يقوم بسحب المزيد من جنود الاحتياط، مع العلم أنه سيتم استدعاؤهم مرة أخرى قريبا.
وأضاف هاليفي الذي كان يتفقد الجنود في غزة
: "إننا نتفهم التوترات الموجودة بالنسبة لجنود الاحتياط العالقين بين ساحة المعركة والمنزل، نحن نعمل وفق الخطة ونسحب بعض القوات، ونعلم جيدا أننا سنستدعيها مرة أخرى".
و قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن إسرائيل
سحبت الآلاف من جنودها من غزة
بعد "ضغوط" من الولايات المتحدة، للانتقال إلى مرحلة أقل حدة وأكثر دقة في حرب
ها ضد حماس.