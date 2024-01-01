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صدمة.. ملكة جمال دولة عربية تنضم لجيش الاحتلال لدعم الجنود في الحرب على غزة

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الإثنين، 01-01-2024 01:11 م


زارت ملكة جمال العراق السابقة، سارة عيدان، إسرائيل، وانضمت إلى جيش الاحتلال وارتدت ملابسه العسكرية لدعم الجنود في حربهم على غزة.

ونشرت عيدان وهي عارضة أزياء وموسيقية عراقية أمريكية صوراً على صفحتها في "إنستغرام"، تظهر لقاءاتها مع جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنات في غلاف غزة.
وأرفقت الصور بتعليق: "قمت اليوم بزيارة غلاف غزة، المكان الذي أدى فيه الرعب المفجع الذي خلفه تسلل حماس إلى مذبحة راح ضحيتها عائلات إسرائيلية بريئة في منازلها".
وتابعت: "على بعد ميل واحد فقط من غزة، شهدنا قيام القبة الحديدية باعتراض الصواريخ التي أطلقتها حماس".
وأضافت: "لقد أحضرت زيي القديم من العراق لأكون مستعدة نفسياً، لكنني مازلت مصدومة وعجزت عن التعبير. لم يسبق لي أن رأيت في حياتي، حتى في ظل إرهاب داعش، مثل هذه الوحشية".





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