صدمة.. ملكة جمال دولة عربية تنضم لجيش الاحتلال لدعم الجنود في الحرب على غزة

الإثنين، 01-01-2024
01:11 م
زارت ملكة جمال العراق
السابقة، سارة عيدان، إسرائيل، وانضمت إلى جيش الاحتلال وارتدت ملابسه العسكرية لدعم الجنود في حربهم على غزة
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ونشرت عيدان وهي عارضة أزياء وموسيقية عراقية أمريكية صوراً على صفحتها في "إنستغرام"، تظهر لقاءاتها مع جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنات في غلاف غزة
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وأرفقت الصور بتعليق: "قمت اليوم بزيارة غلاف غزة
، المكان الذي أدى فيه الرعب المفجع الذي خلفه تسلل حماس إلى مذبحة راح ضحيتها عائلات إسرائيلية بريئة في منازلها".
وتابعت: "على بعد ميل واحد فقط من غزة
، شهدنا قيام القبة الحديدية باعتراض الصواريخ التي أطلقتها حماس".
وأضافت: "لقد أحضرت زيي القديم من العراق لأكون مستعدة نفسياً، لكنني مازلت مصدومة وعجزت عن التعبير. لم يسبق لي أن رأيت في حياتي، حتى في ظل إرهاب داعش، مثل هذه الوحشية".