فيديو مؤلم.. وائل الدحدوح يودع نجله حمزة بعد استشهاده في قصف للاحتلال

استشهد الصحفي حمزة وائل الدحدوح، نجل مراسل شبكة «الجزيرة» في غزة وائل الدحدوح، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية بمنطقة خان يونس جنوبي القطاع.

كما استشهد الصحفي مصطفى ثريا، في القصف ذاته الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تكمل اليوم 3 أشهر من عدوانها على غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤلم للحظة توديع وائل الدحدوح نجله حمزة، وسط انهياره من البكاء وكل من حوله.

وكان "الدحدوح" فقد من قبل ابنته وزوجته وحفيدته في قصف للاحتلال أيضا.